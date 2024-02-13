Росіяни за добу випустили по Херсонщині понад 200 снарядів, двоє поранених - ОВА

За минулу добу російські загарбники випустили по Херсонській області 215 снарядів, цілились у житлові квартали населених пунктів, 2 людини було поранено.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 33 обстріли, випустивши 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації".

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Деталі: За його словами, по місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів. "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - повідомив голова ОВА.