Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 200 снарядов, двое раненых - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 13 февраля 2024, 08:25
Россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 200 снарядов, двое раненых - ОВА
фото: Getty Images

За минувшие сутки российские захватчики выпустили по Херсонской области 215 снарядов, целились в жилые кварталы населенных пунктов, 2 человека были ранены.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 33 обстрела, выпустив 215 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации".

Реклама:

Детали: По его словам, по городу Херсон враг направил 25 снарядов. "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщил председатель ОВА.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки

Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Все новости...

Читайте УП В Google News

Херсонская область
В селе на Херсонщине двое мужчин подорвались на российской взрывчатке
Три человека ранены из-за обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки
В Херсоне россияне ранили пассажирку маршрутки, в области – двух мужчин
Последние новости
12:09
В Раде планируют рассмотреть законопроект о перезагрузке БЭБ, против которого бизнес-ассоциации
12:01
SpaceX наладила тесные связи с военными и разведкой США - WSJ
12:00
инфографика73% украинцев готовы терпеть войну, сколько нужно
11:58
Украинцы могут бесплатно лечить бесплодие в 12 медучреждениях: перечень
11:56
фотоКомандующий Нацгвардии съездил на передовую
11:51
Рост цен на жилье в Украине почти достиг довоенного уровня – Госстат
11:50
ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ
11:33
видео"На защите неба": пограничники показали, как сбивают "Шахеды"
11:32
Китай и Венгрия стали недружественными для украинцев – соцопрос
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
Все новости...
Реклама: