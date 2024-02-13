Россияне за сутки выпустили по Херсонщине более 200 снарядов, двое раненых - ОВА

За минувшие сутки российские захватчики выпустили по Херсонской области 215 снарядов, целились в жилые кварталы населенных пунктов, 2 человека были ранены.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 33 обстрела, выпустив 215 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации".

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Детали: По его словам, по городу Херсон враг направил 25 снарядов. "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщил председатель ОВА.