Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на Харківщині: двоє загиблих і двоє поранених

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 лютого 2024, 08:45
Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на Харківщині: двоє загиблих і двоє поранених
Ілюстративне фото ДСНС Харківщини

Росіяни вранці 13 лютого обстріляли з артилерії сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка на Харківщині, у результаті чого загинуло двоє цивільних чоловіків, також було травмовано 36-річного чоловіка і жінку.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "О 8.00 ворог здійснив артобстріл с. Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми".

Реклама:

Деталі: За словами очільника ОВА, загалом артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та інші.

Оновлено. Пізніше Синєгубов повідомив, що через обстріл окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, та ще двоє було поранено.

Пряма мова Синєгубова: "За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Генконсулка Польщі у Львові про дії фермерів на кордоні: Сором і ганьба, не вірю, що це поляки

Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим

Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Харківська область
Перед судом постане російський агент "Лексус", який шпигував для ФСБ на кордоні
Росіяни з артилерії вдарили по центру Вовчанська, загинула 61-річна жінка - ОВА
Причетному до обстрілу села Гроза експоліцейському оголосили нову підозру – в держзраді
Останні новини
12:48
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання засудили за жорстоке поводження з дітьми
12:42
Опитування: лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні
12:39
У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг
12:35
Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць – Шмигаль
12:22
В Росії вилучають з книгарень світові бестселери через нібито пропаганду ЛГБТ
12:22
Угорщині не вдалося зняти санкції ЄС з трьох російських олігархів – ЗМІ
12:15
По всій Україні – повітряна тривога: злетіли МіГи
12:13
Ракети, які летять вбивати українців, спершу тестують на казахах – ЗМІ
12:09
У Раді планують розглянути законопроєкт про перезавантаження БЕБ, проти якого бізнес-асоціації
12:01
SpaceX налагодила тісні зв’язки з військовими та розвідкою США – WSJ
Усі новини...
Реклама: