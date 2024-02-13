Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на Харківщині: двоє загиблих і двоє поранених

Росіяни вранці 13 лютого обстріляли з артилерії сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка на Харківщині, у результаті чого загинуло двоє цивільних чоловіків, також було травмовано 36-річного чоловіка і жінку.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "О 8.00 ворог здійснив артобстріл с. Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми".

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Деталі: За словами очільника ОВА, загалом артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та інші.

Оновлено. Пізніше Синєгубов повідомив, що через обстріл окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, та ще двоє було поранено.

Пряма мова Синєгубова: "За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній".