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Россияне обстреляли сельхозпредприятие на Харьковщине: двое погибших и двое раненых

Станислав ПогориловВторник, 13 февраля 2024, 08:45
Россияне обстреляли сельхозпредприятие на Харьковщине: двое погибших и двое раненых
Иллюстративное фото ГСЧС Харьковщины

Россияне утром 13 февраля обстреляли из артиллерии сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка на Харьковщине, в результате чего погибли двое гражданских мужчин, также были травмированы 36-летний мужчина и женщина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В 8.00 враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, который был работником фермы".

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Детали: По словам главы ОВА, в целом артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов. Среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Глубокое и другие.

Обновлено. Позже Синегубов сообщил, что из-за обстрела оккупантов погибли двое гражданских мужчин, и еще двое были ранены.

Прямая речь Синегубова: "По обновленным данным, сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее".

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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