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У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 лютого 2024, 09:59
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
ФОТО: GETTу IMAGES

Станом на ранок вівторка в чергах на кордоні України та Польщі стоять близько 1250 вантажних засобів.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Станом на зараз це п’ять пунктів пропуску (де блокують рух для вантажівок - ред.).

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…Пропускається невеличка кількість вантажівок. За годину по кожному з напрямків можуть пропускати 1-3 вантажівки – як в бік Польщі, так і на виїзд з країни. Все залежить від організаторів та учасників, їхнього бажання пропустити вантажні авто. Не блокується рух для інших категорій  транспорту.

…На всіх цих 5 напрямках станом на ранок сьогодні у чергах перебувають десь 1250 вантажних засобів. Найбільше – навпроти "Ягодина" та "Рави Руської". Це на території Польщі ті вантажівки, які очікують на можливість перетину кордону в бік України. Краща ситуація по напрямках "Устилуг" та "Угринів" – там черги практично відсутні. 

Але кожен напрямок має свої особливості: десь перетинати кордон можуть вантажівки вагою понад 7,5 тонн, тобто великі вантажні транспортні засоби. Наприклад, по напрямках "Устилуг" та "Угринів" можуть перетинати кордон вантажівки менші або ж порожні вантажівки вагою понад 7,5 тонн.

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Ми також бачимо зменшення кількості вантажних засобів, які б могли перетнути кордон. Особливо це відчувається по напрямку пункту пропуску "Ягодин". Раніше, коли рух не блокувався, цей пункт пропуску перетинало 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Але, наприклад, вчора кордон на цьому напрямку перетнуло 95 вантажівок, 7 з яких – в бік Польщі, а інші – в бік України".

Що передувало: 

Теми: кордонПольщаПрикордонна служба
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