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В ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 февраля 2024, 09:59
В ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши
ФОТО: GETTу IMAGES

По состоянию на утро вторника в очередях на границе Украины и Польши стоят около 1250 грузовых средств.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "По состоянию на сейчас это пять пунктов пропуска (где блокируют движение для грузовиков - ред.).

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...Пропускается небольшое количество грузовиков. За час по каждому из направлений могут пропускать 1-3 грузовика - как в сторону Польши, так и на выезд из страны. Все зависит от организаторов и участников, их желания пропустить грузовые авто. Не блокируется движение для других категорий транспорта.

...На всех этих 5 направлениях по состоянию на утро сегодня в очередях находятся где-то 1250 грузовых средств. Больше всего - напротив "Ягодина" и "Равы Русской". Это на территории Польши те грузовики, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины. Лучшая ситуация по направлениям "Устилуг" и "Угринов" - там очереди практически отсутствуют. 

Но каждое направление имеет свои особенности: где-то пересекать границу могут грузовики весом более 7,5 тонн, то есть большие грузовые транспортные средства. Например, по направлениям "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу грузовики меньше или пустые грузовики весом более 7,5 тонн.

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Мы также видим уменьшение количества грузовых средств, которые могли бы пересечь границу. Особенно это ощущается по направлению пункта пропуска "Ягодин". Раньше, когда движение не блокировалось, этот пункт пропуска пересекало 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Но, например, вчера границу на этом направлении пересекло 95 грузовиков, 7 из которых - в сторону Польши, а остальные - в сторону Украины".

Что предшествовало:

  • В пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.
  • В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.
  • Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе.

Темы: границаПольшаПограничная служба
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