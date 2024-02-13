В ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши

По состоянию на утро вторника в очередях на границе Украины и Польши стоят около 1250 грузовых средств.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "По состоянию на сейчас это пять пунктов пропуска (где блокируют движение для грузовиков - ред.).

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...Пропускается небольшое количество грузовиков. За час по каждому из направлений могут пропускать 1-3 грузовика - как в сторону Польши, так и на выезд из страны. Все зависит от организаторов и участников, их желания пропустить грузовые авто. Не блокируется движение для других категорий транспорта.

...На всех этих 5 направлениях по состоянию на утро сегодня в очередях находятся где-то 1250 грузовых средств. Больше всего - напротив "Ягодина" и "Равы Русской". Это на территории Польши те грузовики, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины. Лучшая ситуация по направлениям "Устилуг" и "Угринов" - там очереди практически отсутствуют.

Но каждое направление имеет свои особенности: где-то пересекать границу могут грузовики весом более 7,5 тонн, то есть большие грузовые транспортные средства. Например, по направлениям "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу грузовики меньше или пустые грузовики весом более 7,5 тонн.

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Мы также видим уменьшение количества грузовых средств, которые могли бы пересечь границу. Особенно это ощущается по направлению пункта пропуска "Ягодин". Раньше, когда движение не блокировалось, этот пункт пропуска пересекало 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Но, например, вчера границу на этом направлении пересекло 95 грузовиков, 7 из которых - в сторону Польши, а остальные - в сторону Украины".

Что предшествовало: