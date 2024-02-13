Джонсон дав зрозуміти, що не винесе на голосування проєкт з допомогою Україні
Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував текст пакетного законопроєкту, який передбачає кошти на підтримку України, і дав зрозуміти, що не винесе його на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill
Пряма мова Джонсона: "За відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату".
Деталі: У своїй заяві спікер розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів.
Він зазначив, що "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему", що стоїть перед США.
Передісторія:
- 12 лютого Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.
- Перед тим сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Сенат остаточно схвалить проєкт у першій половині цього тижня.
- Проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.
- Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.
- Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.
Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України