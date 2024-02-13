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Джонсон дав зрозуміти, що не винесе на голосування проєкт з допомогою Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 10:44
Джонсон дав зрозуміти, що не винесе на голосування проєкт з допомогою Україні
Майк Джонсон. Фото з Twitter

Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував текст пакетного законопроєкту, який передбачає кошти на підтримку України, і дав зрозуміти, що не винесе його на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Пряма мова Джонсона: "За відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату".

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Деталі: У своїй заяві спікер розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів.

Він зазначив, що "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему", що стоїть перед США.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 12 лютого Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України. 
  • Перед тим сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Сенат остаточно схвалить проєкт у першій половині цього тижня.
  • Проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці. 
  • Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики. 
  • Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України

Теми: СШАдопомога Україні
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