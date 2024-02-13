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Джонсон дал понять, что не вынесет на голосование проект с помощью Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 10:44
Джонсон дал понять, что не вынесет на голосование проект с помощью Украине
Майк Джонсон. Фото c Twitter

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал текст пакетного законопроекта, который предусматривает средства на поддержку Украины, и дал понять, что не вынесет его на голосование в Палате представителей, если он пройдет через Сенат.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Прямая речь Джонсона: "При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по своему усмотрению. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената".

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Детали: В своем заявлении спикер раскритиковал пакет за исключение положений о безопасности границ.

Он отметил, что "законопроект Сената о внешней помощи замалчивает наиболее насущную проблему", стоящую перед США.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 12 февраля Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.
  • Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Сенат окончательно одобрит проект в первой половине этой недели.
  • Проект рассматривают без части, касающейся самого болезненного вопроса о южной границе, после того, как изначальный проект заблокировали республиканцы.
  • Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.
  • Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины

Темы: СШАпомощь Украине
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