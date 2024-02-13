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Викрили 18-річного киянина, який шпигував за українськими літаками і ППО

Валентина РоманенкоВівторок, 13 лютого 2024, 10:49
Викрили 18-річного киянина, який шпигував за українськими літаками і ППО
фото ОГП

На Київщині затримали російського агента, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого Служба безпеки каже, що вже ідентифікувала.

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Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

Разом із цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах, кажуть у спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Теми: держзрадаСБУОфіс генпрокурораКиївська область
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