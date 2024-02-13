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Разоблачен 18-летний киевлянин, который шпионил за украинскими самолетами и ПВО

Валентина РоманенкоВторник, 13 февраля 2024, 10:49
Разоблачен 18-летний киевлянин, который шпионил за украинскими самолетами и ПВО
фото ОГП

На Киевщине задержали российского агента, который арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, вражеским соратником оказался 18-летний житель столицы. Несколько месяцев назад молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого Служба безопасности говорит, что уже идентифицировала.

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Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в арендованной квартире вблизи местного аэродрома.

Вместе с этим фигурант разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам, говорят в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника поличным, когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

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Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Темы: госизменаСБУОфис генпрокурораКиевская область
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