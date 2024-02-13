У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та закриють школи

Через нічний обстріл окупантів у Дніпрі закриють частину освітніх закладів і евакуюють одну з лікарень.



Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Пряма мова: "Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих".



Деталі: Також, за словами Філатова, у місті зачинять частину шкіл через проблеми з опаленням.



Передісторія: Внаслідок російської атаки у ніч на 13 лютого одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії.