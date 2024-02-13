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У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та закриють школи

"Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 10:50
У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та закриють школи
Фото: Tzido/Depositphotos

Через нічний обстріл окупантів у Дніпрі закриють частину освітніх закладів і евакуюють одну з лікарень.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook 

Пряма мова: "Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих".

Деталі: Також, за словами Філатова, у місті зачинять частину шкіл через проблеми з опаленням.

Передісторія: Внаслідок російської атаки у ніч на 13 лютого одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії.

Теми: ДніпрообстрілевакуаціяФілатов
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