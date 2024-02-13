В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют больницу и закроют школы

Из-за ночного обстрела оккупантов в Днепре закроют часть образовательных учреждений и эвакуируют одну из больниц.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook



Прямая речь: "Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим большое количество паллиативных больных".'

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Детали: Также, по словам Филатова, в городе закроют часть школ из-за проблем с отоплением.

Предыстория: В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии.