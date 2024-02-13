Каллас: Погрози Трампа можуть стати "будильником" для деяких членів ЄС
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо погроз союзникам дозволити Росії "робити що заманеться", якщо ці члени НАТО не робитимуть достатніх внесків у колективну безпеку.
Джерело: Каллас на пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR
Пряма мова Каллас: "Я думаю, слова американського кандидата в президенти можуть послужити будильником для деяких членів ЄС, внесок яких не настільки великий".
Каллас висловила сподівання, що Європа більше вкладатиме у свою оборону "і ми разом станемо сильнішими".
Своєю чергою Метсола, коментуючи заяву Трампа, також наголосила, що європейські країни мають збільшити витрати на оборону.
"У разі будь-якої подібної заяви потрібно усвідомлювати небезпеку, яку вона тягне, але також важлива наша непохитність вкладати більше на той випадок, якщо ми залишимося на самоті", – сказала вона.
Передісторія:
- Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.
- Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.