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Каллас: Погрози Трампа можуть стати "будильником" для деяких членів ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 11:18
Каллас: Погрози Трампа можуть стати будильником для деяких членів ЄС
Кая Каллас, фото: Getty Images

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо погроз союзникам дозволити Росії "робити що заманеться", якщо ці члени НАТО не робитимуть достатніх внесків у колективну безпеку.

Джерело: Каллас на пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова Каллас: "Я думаю, слова американського кандидата в президенти можуть послужити будильником для деяких членів ЄС, внесок яких не настільки великий".

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Каллас висловила сподівання, що Європа більше вкладатиме у свою оборону "і ми разом станемо сильнішими".

Своєю чергою Метсола, коментуючи заяву Трампа, також наголосила, що європейські країни мають збільшити витрати на оборону.

"У разі будь-якої подібної заяви потрібно усвідомлювати небезпеку, яку вона тягне, але також важлива наша непохитність вкладати більше на той випадок, якщо ми залишимося на самоті", – сказала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.
  • Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.
  • Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.

Теми: ТрампЄСНАТОРосія
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