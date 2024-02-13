Каллас: Погрози Трампа можуть стати "будильником" для деяких членів ЄС

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала заяви експрезидента США Дональда Трампа щодо погроз союзникам дозволити Росії "робити що заманеться", якщо ці члени НАТО не робитимуть достатніх внесків у колективну безпеку.

Джерело: Каллас на пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова Каллас: "Я думаю, слова американського кандидата в президенти можуть послужити будильником для деяких членів ЄС, внесок яких не настільки великий".

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Каллас висловила сподівання, що Європа більше вкладатиме у свою оборону "і ми разом станемо сильнішими".

Своєю чергою Метсола, коментуючи заяву Трампа, також наголосила, що європейські країни мають збільшити витрати на оборону.

"У разі будь-якої подібної заяви потрібно усвідомлювати небезпеку, яку вона тягне, але також важлива наша непохитність вкладати більше на той випадок, якщо ми залишимося на самоті", – сказала вона.

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