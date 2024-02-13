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Каллас: Угрозы Трампа могут стать "будильником" для некоторых членов ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 11:18
Каллас: Угрозы Трампа могут стать будильником для некоторых членов ЕС
Кая Каллас, фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала заявления экс-президента США Дональда Трампа относительно угроз союзникам позволить России "делать что угодно", если эти члены НАТО не будут делать достаточных взносов в коллективную безопасность.

Источник: Каллас на пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь Каллас: "Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых членов ЕС, вклад которых не столь велик".

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Каллас выразила надежду, что Европа будет больше вкладывать в свою оборону "и мы вместе станем сильнее".

В свою очередь Метсола, комментируя заявление Трампа, также подчеркнула, что европейские страны должны увеличить расходы на оборону.

"В случае любого подобного заявления нужно осознавать опасность, которую оно влечет, но также важна наша непреклонность вкладывать больше на тот случай, если мы останемся в одиночестве", – сказала она.

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Предистория:

  • Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.
  • Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.
  • Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.

Темы: ТрампЕСНАТОРосcия
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