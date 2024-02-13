Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли 17 населених пунктів у Запорізькій області: є поранені

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 лютого 2024, 11:41
Росіяни обстріляли 17 населених пунктів у Запорізькій області: є поранені
наслідки обстрілу гуляйполя, фото з телеграму очільника ОВА

Російські війська за добу 127 разів обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого дістали поранення двоє людей.

Джерело: Запорізька ОВА 

Дослівно: "Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів".

Реклама:

Деталі: Всього росіяни завдали 127 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське.

96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьжертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний

Помер дисидент та Герой України Степан Хмара

Опитування: лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні

ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Генконсулка Польщі у Львові про дії фермерів на кордоні: Сором і ганьба, не вірю, що це поляки

Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Запорізька область
У Запорізькій області окупанти створюють мілітаристичні табори для українських підлітків – спротив
Зеленський призначив Федорова очільником Запорізької ОВА
Зеленський відвідав бійців на передовій у Роботиному
Останні новини
14:44
Атакували міжнародні фінустанови, що надають допомогу Україні: СБУ викрила хакерів
14:35
Українці розділились у питанні, що вважати перемогою над Росією – опитування
14:28
Apple просить користувачів припинити класти мокрі iPhone у рис
14:24
В МЗС Польщі відреагували на скандальний проросійський плакат на протесті фермерів
14:22
"Укренерго" покращить збір доказів проти Росії для відшкодування збитків у суді
14:21
Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний
14:12
ГУР: На окупованих територіях зараз 470 тисяч військових РФ, побільшало їх в прикордонні
14:10
САП просить арештувати Пашинського з заставою в 300 мільйонів
14:07
Стало відомо, скільки фанів зможуть відвідати матчі УПЛ. Найбільше - "Динамо" і "Чорноморця"
14:05
Danone планує продати російські підприємства бізнесмену пов'язаному з Кадировим - FT
Усі новини...
Реклама: