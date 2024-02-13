Росіяни обстріляли 17 населених пунктів у Запорізькій області: є поранені
Вівторок, 13 лютого 2024, 11:41
Російські війська за добу 127 разів обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого дістали поранення двоє людей.
Джерело: Запорізька ОВА
Дослівно: "Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів".
Реклама:
Деталі: Всього росіяни завдали 127 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.
31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське.
96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл.
ВІДЕО ДНЯ