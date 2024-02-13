Россияне обстреляли 17 населенных пунктов в Запорожской области: есть раненые
Вторник, 13 февраля 2024, 11:41
Российские войска за сутки 127 раз обстреляли 17 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего получили ранения два человека.
Источник: Запорожская ОВА
Дословно: "В результате артудара по Гуляйполю ранения получил 67-летний местный житель. В Полтавке ранения получил 37-летний работник правоохранительных органов".
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Детали: Всего россияне нанесли 127 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
31 вражеский БПЛА атаковал Гуляйполе, Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Чаривне, Малую Токмачку, Полтавку и Луговское.
96 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Левадного, Щербаков, Роботино, Пятихаток, Степного и других прифронтовых городов и сел.
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