Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли 17 населенных пунктов в Запорожской области: есть раненые

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 февраля 2024, 11:41
Россияне обстреляли 17 населенных пунктов в Запорожской области: есть раненые
последствия обстрела гуляйполя, фото из телеграммы главы ОВА

Российские войска за сутки 127 раз обстреляли 17 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего получили ранения два человека.

Источник: Запорожская ОВА 

Дословно: "В результате артудара по Гуляйполю ранения получил 67-летний местный житель. В Полтавке ранения получил 37-летний работник правоохранительных органов".

Реклама:

Детали: Всего россияне нанесли 127 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

31 вражеский БПЛА атаковал Гуляйполе, Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Чаривне, Малую Токмачку, Полтавку и Луговское.

96 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Левадного, Щербаков, Роботино, Пятихаток, Степного и других прифронтовых городов и сел.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Запорожская областьжертвыобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

Опрос: только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки

Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым

Все новости...

Читайте УП В Google News

Запорожская область
В Запорожской области оккупанты создают милитаристские лагеря для украинских подростков – сопротивление
Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА
Зеленский посетил бойцов на передовой в Роботино
Последние новости
14:44
Атаковали международные финучреждения, оказывающие помощь Украине: СБУ разоблачила хакеров
14:35
Украинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос
14:28
Apple просит пользователей прекратить класть мокрые iPhone в рис
14:24
В МИД Польши отреагировали на скандальный пророссийский плакат на протесте фермеров
14:22
"Укрэнерго" улучшит сбор доказательств против России для возмещения убытков в суде
14:21
Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный
14:12
ГУР: На оккупированных территориях сейчас 470 тысяч военных РФ, стало больше их в приграничье
14:10
САП просит арестовать Пашинского с залогом в 300 миллионов
14:07
Стало известно, сколько фанов смогут посетить матчи УПЛ. Больше всего - "Динамо" и "Черноморца"
14:05
Danone планирует продать российские предприятия бизнесмену связанному с Кадыровым - FT
Все новости...
Реклама: