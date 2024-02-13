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У найближчі два дні в Україні дощитиме, далі − без опадів

Ірина БалачукВівторок, 13 лютого 2024, 13:07
У найближчі два дні в Україні дощитиме, далі − без опадів
Фото pixabay.com

14 лютого в Україні очікується невеликий дощ, на заході країни місцями з мокрим снігом, лише вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів; у центральних, південних, східних областях вночі та вранці місцями туман.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Температура у середу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби 1-6° тепла, на решті території вночі  2-7° тепла, вдень 7-12°; у Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура 0-5° морозу.

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У Києві 14 лютого упродовж доби невеликий дощ, +3°…+5°, вітер північно-східний, 7-12 м/с. 

 
Скриншот з сайту УГМЦ

15 лютого у південній частині України невеликий дощ, температура вночі 2-7°, вдень 5-10° тепла; на решті території невеликий дощ з мокрим снігом (на заході країни без опадів), температура протягом доби від 2° морозу до 5° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті  вдень 6-8° тепла.

У столиці в четвер упродовж доби невеликий дощ та мокрий сніг, +1°…+3°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Скриншот з сайту УГМЦ

16 лютого в Україні переважно без опадів, лише у північних, центральних та південних областях вночі невеликий дощ та мокрий сніг; температура у східній частині вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°, на решті території вночі та вдень від 4° тепла до 2° морозу (на заході країни вдень 5-10° тепла). Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-12 м/с.

У Києві у п’ятницю вночі невеликий дощ та мокрий сніг, +1°…-1°, вдень без опадів, +1°…+3°, вітер південно-західний, 5-10 м/с. 

 
Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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