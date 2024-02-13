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В ближайшие два дня в Украине будет дождливо, далее − без осадков

Ирина БалачукВторник, 13 февраля 2024, 13:07
В ближайшие два дня в Украине будет дождливо, далее − без осадков
Фото pixabay.com

14 февраля в Украине ожидается небольшой дождь, на западе страны местами с мокрым снегом, только ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе и востоке страны без существенных осадков; в центральных, южных, восточных областях ночью и утром местами туман.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Температура в среду в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток 1-6° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков, температура 0-5° мороза.

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В Киеве 14 февраля в течение суток небольшой дождь, +3°...+5°, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. 

 
Скриншот с сайта УГМЦ

15 февраля в южной части Украины небольшой дождь, температура ночью 2-7°, днем 5-10° тепла; на остальной территории небольшой дождь с мокрым снегом (на западе страны без осадков), температура в течение суток от 2° мороза до 5° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье днем 6-8° тепла.

В столице в четверг в течение суток небольшой дождь и мокрый снег, +1°...+3°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

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Скриншот с сайта УГМЦ

16 февраля в Украине преимущественно без осадков, лишь в северных, центральных и южных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег; температура в восточной части ночью 3-8° мороза, днем около 0°, на остальной территории ночью и днем от 4° тепла до 2° мороза (на западе страны днем 5-10° тепла). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с.

В Киеве в пятницу ночью небольшой дождь и мокрый снег, +1°...-1°, днем без осадков, +1°...+3°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

 
Скриншот с сайта УГМЦ

Темы: погода
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