Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні у $60 млрд

Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять $60 млрд на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів при необхідних 60.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Законопроєкт, що об’єднує в собі кошти на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на гуманітарну допомогу, отримав 70 голосів сенаторів при необхідних 60. Проти проголосували 29 сенаторів.

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Проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.

Що було раніше:

Напередодні Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України