Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні у $60 млрд
Вівторок, 13 лютого 2024, 13:27
Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять $60 млрд на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів при необхідних 60.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Законопроєкт, що об’єднує в собі кошти на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на гуманітарну допомогу, отримав 70 голосів сенаторів при необхідних 60. Проти проголосували 29 сенаторів.
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Проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.
Що було раніше:
- Напередодні Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.
- Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.
- Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.
Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України
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