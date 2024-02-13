Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенат США поддержал законопроект с помощью Украине в $60 млрд

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 13:27
Сенат США поддержал законопроект с помощью Украине в $60 млрд

Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят $60 млрд на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Законопроект, объединяющий в себе средства на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на гуманитарную помощь, получил 70  голосов сенаторов при необходимых 60.  Против проголосовали 29 сенаторов.

Реклама:

Проект рассматривают без части, касающейся болезненного вопроса о южной границе, после того, как первоначальный проект заблокировали республиканцы.

Что предшествовало:

  • Накануне Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.
  • Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.
  • Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вдоль границы с Украиной РФ развернула 48 установок "Искандер" – ГУР

таблицаУкраинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки

Все новости...

Читайте УП В Google News

РФ ожидает войну с НАТО в течение следующего десятилетия – разведка Эстонии
Россия имеет запасы танков еще на 3 года войны, поскольку разменяла их качество на количество - доклад
Россияне ударили по медучреждениям Херсона и обстреляли область: 2 раненых
ПВО сбила российскую ракету Х-59 на подлете к Одессе: повреждены несколько зданий
Последние новости
15:58
На Оріхівському напрямку росіяни атакують на швидкісних квадроциклах – Тарнавський
15:54
В Донецкой и Сумской областях запустили пилот проекта "Укрпочта.Аптека": как работает
15:30
Вдоль границы с Украиной РФ развернула 48 установок "Искандер" – ГУР
15:28
Блокада границы поляками может увеличить стоимость автогаза на 3 гривны
15:27
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из РФ – СМИ
15:16
фотоВо Львове врачи "удлинили" девушке ногу, которая была короче другой на 7 см
15:12
Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения
15:10
Враг распространяет фейк о "расстреле гражданских спецназовцами ГУР"
14:44
Атаковали международные финучреждения, оказывающие помощь Украине: СБУ разоблачила хакеров
14:35
таблицаУкраинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос
Все новости...
Реклама: