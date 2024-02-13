Сенат США поддержал законопроект с помощью Украине в $60 млрд

Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, в который входят $60 млрд на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Законопроект, объединяющий в себе средства на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на гуманитарную помощь, получил 70 голосов сенаторов при необходимых 60. Против проголосовали 29 сенаторов.

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Проект рассматривают без части, касающейся болезненного вопроса о южной границе, после того, как первоначальный проект заблокировали республиканцы.

Что предшествовало:

Накануне Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.

Однако Дональд Трамп перед голосованием в воскресенье высказался и против продолжения помощи другим странам со стороны США, кроме как в виде займа.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект, если он будет одобрен в Сенате.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины