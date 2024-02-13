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На Таврійському напрямку зростає інтенсивність бойових дій − Тарнавський

Ірина БалачукВівторок, 13 лютого 2024, 14:11
На Таврійському напрямку зростає інтенсивність бойових дій − Тарнавський
Фото з Telegram Тарнавського

Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає: за минулу добу окупанти били з артилерії понад 1 200 разів, що є найбільшим показником з початку року, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Джерело: Тарнавський у Telegram  

Пряма мова командувача: "Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч − 1 267. Те саме з авіаударами − їх зафіксовано 67".

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Деталі: Водночас він додав, що захисники Таврійського напрямку завдали Росії і найбільших з початку року втрат − знищили 645 окупантів.

Минулої доби оборонці знищили чи пошкодили 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 17 бойових бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Крім того, українські сили ліквідували 1 склад боєприпасів і ще 1 важливий об’єкт росіян, а також 280 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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"При цьому ударні дрони "Ланцет" і ZALA (по 1 од.) на Донеччині вдалося знищити зі стрілецької зброї. На Авдіївському напрямку ще десяток загарбників узято в полон", − підсумував Тарнавський.

Теми: АвдіївкаДонецька область
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