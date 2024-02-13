Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Таврийском направлении растет интенсивность боевых действий − Тарнавский

Ирина БалачукВторник, 13 февраля 2024, 14:11
На Таврийском направлении растет интенсивность боевых действий − Тарнавский
Фото из Telegram Тарнавского

Интенсивность боевых действий на Таврийском направлении растет: за минувшие сутки оккупанты били из артиллерии более 1 200 раз, что является наибольшим показателем с начала года, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Источник: Тарнавский в Telegram 

Прямая речь командующего: "Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является наибольшим показателем в этом году − 1 267. То же самое с авиаударами − их зафиксировано 67".

Реклама:

Детали: В то же время он добавил, что защитники Таврийского направления нанесли России и самые большие с начала года потери − уничтожили 645 оккупантов.

За прошедшие сутки защитники уничтожили или повредили 41 единицу военной техники россиян, не считая БПЛА. В частности, это 5 танков, 17 боевых бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобилей и 1 единица специальной техники.

Кроме того, украинские силы ликвидировали 1 склад боеприпасов и еще 1 важный объект россиян, а также 280 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

ВИДЕО ДНЯ

"При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия. На Авдеевском направлении еще десяток захватчиков взяты в плен", − подытожил Тарнавский.

Темы: АвдеевкаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вдоль границы с Украиной РФ развернула 48 установок "Искандер" – ГУР

таблицаУкраинцы разделились в вопросе, что считать победой над Россией – опрос

Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Умер диссидент и Герой Украины Степан Хмара

ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки

Все новости...

Читайте УП В Google News

Авдеевка
У 110 бригады нет возможностей удерживать Авдеевку, но приходит подкрепление
Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, есть спецназовцы – ОСУВ "Таврия"
Россияне все чаще привлекают бронегруппы к пехоте во время штурма Авдеевки - Тарнавский
Последние новости
16:25
История"Романтическое путешествие". Как ВСУ форсировали Днепр под Херсоном
16:20
NYT написала о сотнях украинский пленных во время выхода из Авдеевки, в ВСУ опровергли
16:18
Европейская народная партия будет выдвигать Фон дер Ляйен в президенты Еврокомиссии
15:58
На Оріхівському напрямку росіяни атакують на швидкісних квадроциклах – Тарнавський
15:54
В Донецкой и Сумской областях запустили пилот проекта "Укрпочта.Аптека": как работает
15:30
Вдоль границы с Украиной РФ развернула 48 установок "Искандер" – ГУР
15:28
Блокада границы поляками может увеличить стоимость автогаза на 3 гривны
15:27
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из РФ – СМИ
15:16
фотоВо Львове врачи "удлинили" девушке ногу, которая была короче другой на 7 см
15:12
Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения
Все новости...
Реклама: