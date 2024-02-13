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Росіяни вдарили по медзакладах Херсона та обстріляли область: 2 поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 лютого 2024, 15:29
Росіяни вдарили по медзакладах Херсона та обстріляли область: 2 поранених
Скрін з мапи deepstate

Внаслідок російського удару по Гаврилівці Херсонської області дістали поранення двоє людей, також ворог масовано обстріляв Херсон.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "Російська армія вдарила з безпілотника по житловому будинку у Гаврилівці. На подвірʼя оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей".

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Деталі: ОВА повідомляє, що уламкові поранення та вибухові травми отримали 71-річна жінка та чоловік 36-ти років. Обох потерпілих доставили до лікарні.

Оновлено: Очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко повідомив, що близько 13.00 російські окупанти обстріляли Херсон.

Цього разу під масованим вогнем опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади.

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За його словами, постраждалих немає.

Теми: Херсонська областьобстрілвибухвоєнні злочини
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