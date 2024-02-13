Россияне ударили по медучреждениям Херсона и обстреляли область: 2 раненых

В результате российского удара по Гавриловке Херсонской области получили ранения два человека, также враг массированно обстрелял Херсон.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно: "Российская армия ударила с беспилотника по жилому дому в Гавриловке. Во двор дома оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Из-за этого пострадали два человека".

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Детали: ОВА сообщает, что осколочные ранения и взрывные травмы получили 71-летняя женщина и мужчина 36-ти лет. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Обновлено: Глава Херсонской ОВА Роман Мрочко сообщил, что около 13.00 российские оккупанты обстреляли Херсон.

На этот раз под массированным огнем оказались остановка общественного транспорта, жилые дома, сразу два медицинских учреждения.

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По его словам, пострадавших нет.