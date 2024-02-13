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Росія вирішила покинути ПА ОБСЄ і не платити гроші

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 16:37
Росія вирішила покинути ПА ОБСЄ і не платити гроші
В'ячеслав Володін, фото РИА Новости

Глава Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін заявив, що до 21 лютого Дума і Рада Федерації синхронно ухвалять рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на "The Insider"

Деталі: Під час пленарного засідання Держдуми Володін назвав ПА ОБСЄ "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона".

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Пряма мова Володіна: "Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти".

Довідка: Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. 

Організацію створили 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв'язання конфліктів і сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах-учасницях ОБСЄ. 

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію вигнали з багатьох міжнародних організацій. Зокрема, РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

Однак досі РФ залишається членом ОБСЄ, де усіляко гальмує роботу організації. 

Теми: РосіяОБСЄ
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