Россия решила покинуть ПА ОБСЕ и не платить деньги

Глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что до 21 февраля Дума и Совет Федерации синхронно примут решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "The Insider"

Детали: Во время пленарного заседания Госдумы Володин назвал ПА ОБСЕ "абсолютно несамостоятельной политизированной организацией, пляшущей под дудку Вашингтона".

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Прямая речь Володина: "Хуже всего в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем мы одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства".

Справка: Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Организация была создана в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействия укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россию выгнали из многих международных организаций. В частности, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.

Однако до сих пор РФ остается членом ОБСЕ, где всячески тормозит работу организации.