ППО збила російську авіаракету Х-59 на підльоті до Одеси: пошкоджено кілька будівель
Вівторок, 13 лютого 2024, 16:48
Ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря, ППО ліквідувала повітряну ціль.
Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня в Telegram
Деталі: ОВА сповістила про повітряну тривогу в області о 14.26.
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За даними Сил оборони півдня протиповітряна оборона збила російську ракету на підльоті із моря до міста.
Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку у прибережній зоні. Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
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