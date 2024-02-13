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ППО збила російську авіаракету Х-59 на підльоті до Одеси: пошкоджено кілька будівель

Валентина РоманенкоВівторок, 13 лютого 2024, 16:48
ППО збила російську авіаракету Х-59 на підльоті до Одеси: пошкоджено кілька будівель
фото з Telegram ОВА і Сил оборони півдня

Ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря, ППО ліквідувала повітряну ціль.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня в Telegram

Деталі: ОВА сповістила про повітряну тривогу в області о 14.26.

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За даними Сил оборони півдня протиповітряна оборона збила російську ракету на підльоті із моря до міста.

Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку у прибережній зоні. Постраждалих людей, на щастя, немає. На місці працюють всі відповідні служби.

 
 
фото з Telegram ОВА і Сил оборони півдня
 
фото з Telegram ОВА і Сил оборони півдня

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

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Теми: ОдесавійнаППО
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