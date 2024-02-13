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ПВО сбила российскую ракету Х-59 на подлете к Одессе: повреждены несколько зданий

Валентина РоманенкоВторник, 13 февраля 2024, 16:48
ПВО сбила российскую ракету Х-59 на подлете к Одессе: повреждены несколько зданий
фото из Telegram ОВА и Сил обороны юга

Враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолетов тактической авиации, которые маневрировали над акваторией Черного моря, ПВО ликвидировала воздушную цель.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга в Telegram

Детали: ОВА сообщила о воздушной тревоге в области в 14.26.

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По данным Сил обороны юга противовоздушная оборона сбила российскую ракету на подлете с моря к городу.

Обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку в прибрежной зоне. Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы.

 
 
фото из Telegram ОВА и Сил обороны юга
 
фото из Telegram ОВА и Сил обороны юга

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

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Темы: ОдессавойнаПВО
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