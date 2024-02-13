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Посол США не очікує, що Україну запросять у НАТО на саміті 2024 року

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 17:26
Посол США не очікує, що Україну запросять у НАТО на саміті 2024 року

Посол США при НАТО Джуліан Сміт не очікує, що на саміті у Вашингтоні цього літа Україна отримає запрошення приєднатись до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Сміт у вівторок під час онлайн-брифінгу журналістам, "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Деталі: "Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що на цьому етапі Альянс надішле запрошення", – сказала Сміт. 

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Вона очікує, що союзники натомість зможуть дати сигнал, що Альянс продовжує наближатися до України, і що "ми робимо конкретні кроки, щоб бути мостом між тим, де ми є зараз, і повноправним членством". 

"Ми дуже сподіваємося, що президент Зеленський зможе приєднатися до нас особисто. І я думаю, що він і далі чутиме про непохитну єдність і рішучість у підтримці союзниками його країни.

І ми зможемо, найголовніше, дати сигнал президенту Путіну, що з погляду нашої підтримки України ми нікуди не подінемося, всі ми і далі підтримуватимемо їх (українців. – Ред.) так довго, скільки знадобиться", – сказала вона.

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Сміт зауважила, що минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України – в НАТО. 

"Після саміту у Вільнюсі ми дуже багато працювали, щоб продовжувати допомагати нашим друзям в Україні в необхідних реформах усередині їхньої власної країни, щоб просуватися вперед в інтеграції і до Європейського Союзу, і до НАТО.

І ми продовжуємо концентруватися насамперед на підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченні їхньої перемоги на полі бою", – додала посол США в НАТО.

Україні не варто очікувати значного прогресу щодо її заявки на членство в НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні, заявив раніше посол Великої Британії в НАТО Девід Кворрі.

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге також допустив, що члени Альянсу можуть не запросити Україну до членства на саміті у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни НАТО мають зробити крок до наближення членства України в Альянсі на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Теми: НАТОУкраїнаСША
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