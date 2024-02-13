Посол США не ожидает, что Украину пригласят в НАТО на саммите 2024 года

Посол США при НАТО Джулиан Смит не ожидает, что на саммите в Вашингтоне этим летом Украина получит приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Источник: Смит во время онлайн-брифинга журналистам, "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: "Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что на этом этапе Альянс пришлет приглашение", – сказала Смит.

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Она ожидает, что союзники взамен смогут дать сигнал, что Альянс продолжает приближаться к Украине, и что "мы делаем конкретные шаги, чтобы быть мостом между тем, где мы есть сейчас, и полноправным членством".

"Мы очень надеемся, что президент Зеленский сможет присоединиться к нам лично. И я думаю, что он и дальше будет слышать о непоколебимом единстве и решимости в поддержке союзниками его страны.

И мы сможем, самое главное, дать сигнал президенту Путину, что с точки зрения нашей поддержки Украины мы никуда не денемся, все мы и дальше будем поддерживать их (украинцев. – Ред.) так долго, сколько понадобится", – сказала она.

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Смит отметила, что в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе союзники очень четко заявили, что будущее Украины – в НАТО.

"После саммита в Вильнюсе мы очень много работали, чтобы продолжать помогать нашим друзьям в Украине в необходимых реформах внутри их собственной страны, чтобы продвигаться вперед в интеграции и в Европейский Союз, и в НАТО.

И мы продолжаем концентрироваться прежде всего на поддержке их в текущей борьбе и обеспечении их победы на поле боя", – добавила посол США в НАТО.

Украине не стоит ожидать значительного прогресса по ее заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне, заявил ранее посол Великобритании в НАТО Дэвид Кворри.

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге также допустил, что члены Альянса могут не пригласить Украину к членству на саммите в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны НАТО должны сделать шаг к приближению членства Украины в Альянсе на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.