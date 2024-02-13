Шмигаль провів засідання Кабміну на Донеччині й оглянув будівництво фортифікацій
13 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів засідання Кабінету міністрів із Донецької області, обговорювалося посилення української армії і захист України.
Джерело: Денис Шмигаль у соцмережах та його вступне слово на засіданні уряду
Пряма мова Шмигаля: "Чергове засідання Уряду проводимо на сході нашої країни. Захист держави від російських окупантів, посилення нашої армії, створення передумов для перемоги над агресором – це головний пріоритет держави на 2024 рік.
У режимі 24/7 працюємо над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони.
Перша мета – зростання українського ОПК на базі інноваційності й технологічності.
Друга мета нашої оборонної політики – будівництво міцних захисних рубежів.
Третя наша мета – дебюрократизація армії".
Деталі: У вступному слові прем’єр сказав, що цього року "оборонний ресурс сягає 1,7 трильйона гривень – це понад 22% ВВП України".
Шмигаль наголосив, що цього року 40 млрд грн передбачено на закупівлю дронів – "і це ще не межа". За його словами, ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ та укріплення ворога.
Прем’єр заявив, що 2023 року в Україні виробництво мінометних снарядів було збільшено у 42 рази, а виробництво артилерійських снарядів 2,5 рази. У 2024 році влада очікує на "новий пік зростання" завдяки проведеній уже дерегуляції, додав Шмигаль.
У Донецькій області Шмигаль ознайомився з ходом будівництва фортифікацій та інженерних загороджень разом із головою ОВА Вадимом Філашкіним.
Прем'єр зазначив, що інтенсивні роботи тривають із минулого року, вже збудовано сотні кілометрів нових укріплень вздовж всієї лінії фронту – і темп будівництва постійно зростає.
УП: Новина доповнена після публікації.