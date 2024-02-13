Шмигаль провів засідання Кабміну на Донеччині й оглянув будівництво фортифікацій

Денис Шмигаль провів засідання уряду в Донецькій ОВА, фото з Телеграм прем'єра

13 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів засідання Кабінету міністрів із Донецької області, обговорювалося посилення української армії і захист України.

Джерело: Денис Шмигаль у соцмережах та його вступне слово на засіданні уряду

Пряма мова Шмигаля: "Чергове засідання Уряду проводимо на сході нашої країни. Захист держави від російських окупантів, посилення нашої армії, створення передумов для перемоги над агресором – це головний пріоритет держави на 2024 рік.

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У режимі 24/7 працюємо над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони.

Перша мета – зростання українського ОПК на базі інноваційності й технологічності.

Друга мета нашої оборонної політики – будівництво міцних захисних рубежів.

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Третя наша мета – дебюрократизація армії".

Деталі: У вступному слові прем’єр сказав, що цього року "оборонний ресурс сягає 1,7 трильйона гривень – це понад 22% ВВП України".

Шмигаль наголосив, що цього року 40 млрд грн передбачено на закупівлю дронів – "і це ще не межа". За його словами, ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ та укріплення ворога.

Прем’єр заявив, що 2023 року в Україні виробництво мінометних снарядів було збільшено у 42 рази, а виробництво артилерійських снарядів 2,5 рази. У 2024 році влада очікує на "новий пік зростання" завдяки проведеній уже дерегуляції, додав Шмигаль.

У Донецькій області Шмигаль ознайомився з ходом будівництва фортифікацій та інженерних загороджень разом із головою ОВА Вадимом Філашкіним.

Шмигаль ознайомився з ходом будівництва лінії оборони в Донецькій області Фото з Телеграм Шмигаля

Прем'єр зазначив, що інтенсивні роботи тривають із минулого року, вже збудовано сотні кілометрів нових укріплень вздовж всієї лінії фронту – і темп будівництва постійно зростає.

Фортифікаційні споруди в Донецькій області Фото з Telegram прем'єра

УП: Новина доповнена після публікації.