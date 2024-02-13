Шмыгаль провел заседание Кабмина в Донецкой области и осмотрел строительство фортификаций
13 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль провел заседание Кабинета министров из Донецкой области, обсуждалось усиление украинской армии и защита Украины.
Источник: Денис Шмыгаль в соцсетях и его вступительное слово на заседании правительства
Прямая речь Шмыгаля: "Очередное заседание правительства проводим на востоке нашей страны. Защита государства от российских оккупантов, усиление нашей армии, создание предпосылок для победы над агрессором – это главный приоритет государства на 2024 год.
В режиме 24/7 работаем над реализацией поставленных задач в сфере безопасности и обороны.
Первая цель – рост украинского ОПК на базе инновационности и технологичности.
Вторая цель нашей оборонной политики – строительство прочных защитных рубежей.
Третья наша цель – дебюрократизация армии".
Детали: Во вступительном слове премьер сказал, что в этом году "оборонный ресурс достигает 1,7 триллиона гривен – это более 22% ВВП Украины".
Шмыгаль отметил, что в этом году 40 млрд грн предусмотрено на закупку дронов – "и это еще не предел". По его словам, ударные дроны только за полгода поразили более 14 тысяч целей: российскую технику, ПВО, РЭБ и укрепления врага.
Премьер заявил, что в 2023 году в Украине производство минометных снарядов было увеличено в 42 раза, а производство артиллерийских снарядов – в 2,5 раза. В 2024 году власти ожидают "новый пик роста" благодаря проведенной уже дерегуляции, добавил Шмыгаль.
В Донецкой области Шмыгаль ознакомился с ходом строительства фортификаций и инженерных заграждений вместе с главой ОВА Вадимом Филашкиным.
Премьер отметил, что интенсивные работы продолжаются с прошлого года, уже построены сотни километров новых укреплений вдоль всей линии фронта – и темп строительства постоянно растет.
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