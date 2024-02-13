Байден менше відстає від Трампа попри звіт про його пам'ять, їх обох американці вважають старими
Після публікації доповіді спеціального радника, яка ставить під сумнів гостроту розуму чинного президента Джо Байдена, розрив між ним і його потенційним суперником на виборах Дональдом Трампом є не надто значним.
Джерело: опитування, які описує "Європейська правда"
Деталі: Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Трамп отримав підтримку 37% респондентів, тоді як Байден – 34%. При цьому похибка в опитуванні складає 2,9%. Примітно, що опитування минулого місяця показало, що Трамп лідирував з перевагою в 6 відсоткових пунктів.
Крім того, близько 10% опитаних заявили, що планують голосувати за інших кандидатів, тоді як 12% заявили, що не будуть голосувати взагалі. Ще 8% відмовилися відповідати.
Соціологічне опитування проводили всього через кілька днів після того, як спеціальний радник Роберт Гур опублікував 388-сторінковий звіт, у якому назвав президента "літньою людиною з поганою пам'яттю".
Воно також показало, що однією з потенційних серйозних політичних проблем, з якими стикається Трамп, є чотири кримінальні переслідування, що тривають проти нього.
Кожен четвертий республіканець і близько половини незалежних респондентів заявили, що не голосуватимуть за Трампа, якщо суд присяжних визнає його винним у скоєнні тяжкого злочину.
Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецрадника, показало, що 86% американців вважають Байдена занадто старим, щоб залишатися на посаді.
Водночас більше, ніж половина – або 59%, – вважають, що і Байден, і Трамп занадто старі.
Цьому передувало: Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила в інтерв'ю минулого тижня, на тлі занепокоєння щодо віку президента Джо Байдена, що готова до потенційного президентства.