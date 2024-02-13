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Байден меньше отстает от Трампа несмотря на отчет о его памяти, их обоих американцы считают старыми

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 18:08
Байден меньше отстает от Трампа несмотря на отчет о его памяти, их обоих американцы считают старыми
Джо Байден, фото Белого дома

После публикации доклада специального советника, который ставит под сомнение остроту ума действующего президента Джо Байдена, опросы показывают, что разрыв между ним и его потенциальным соперником на выборах Дональдом Трампом – не слишком значительный.

Источник: опросы, которые описывает "Европейская правда"

Детали: Согласно опросу Reuters/Ipsos, Трамп получил поддержку 37% респондентов, тогда как Байден – 34%. При этом погрешность в опросе составляет 2,9%. Примечательно, что опрос прошлого месяца показал, что Трамп лидировал с перевесом в 6 процентных пунктов.

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Кроме того, около 10% опрошенных заявили, что планируют голосовать за других кандидатов, тогда как 12% заявили, что не будут голосовать вообще. Еще 8% отказались отвечать.

Социологический опрос проводили всего через несколько дней после того, как специальный советник Роберт Гур опубликовал 388-страничный отчет, в котором назвал президента "пожилым человеком с плохой памятью".

Он также показал, что одной из потенциальных серьезных политических проблем, с которыми сталкивается Трамп, являются четыре уголовных преследования, продолжающиеся против него.

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Каждый четвертый республиканец и около половины независимых респондентов заявили, что не будут голосовать за Трампа, если суд присяжных признает его виновным в совершении тяжкого преступления.

Опрос ABC News/Ipsos, проведенный после обнародования доклада спецпрокурора, показал, что 86% американцев считают Байдена слишком старым, чтобы оставаться на посту. 

При этом больше половины – или 59% – считают, что и Байден, и Трамп слишком стары.

Этому предшествовало: Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью на прошлой неделе, на фоне беспокойства относительно возраста президента Джо Байдена, что готова к потенциальному президентству.

Темы: СШАопросБайденТрамп
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