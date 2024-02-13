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Боррель вважає, що Росія знову піде в наступ після "виборів" Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 18:41
Боррель вважає, що Росія знову піде в наступ після виборів Путіна
Рустем Умєров і Жозеп Боррель, ілюстративне фото з X-блогу Josep Borrell Fontelles

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що незабаром після президентських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Джерело: Боррель у блозі за підсумками нещодавнього візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Борреля: "Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі".

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Деталі: Боррель наголосив, що на відміну від російських солдатів, українські бійці знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації. 

Глава європейської дипломатії додав, що українці не зможуть дати відсіч Росії без підтримки Заходу, тож закликав терміново збільшити підтримку.

Пряма мова: "Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу".

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Деталі: Боррель закликав країни-члени ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність поставок зброї та боєприпасів в Україну. 

Передісторія:

Голова європейської дипломатії минулого тижня перебував з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів. 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з попросив Євросоюз надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони. 

Читайте промову Борреля у Верховній Раді: Перемога України "за будь-яку ціну", діалог з опозицією та дві битви Києва.

Теми: ЄСвійнаРосіядопомога Україні
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