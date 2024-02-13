Боррель считает, что Россия снова пойдет в наступление после "выборов" Путина
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что вскоре после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно крупное наступление в Украине.
Источник: Боррель в своем блоге по итогам недавнего визита в Киев, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь Борреля: "Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убедился, что украинский народ остается полным решимости продолжать борьбу, и я видел его изобретательность и стойкость в работе".
Детали: Боррель подчеркнул, что в отличие от своих российских солдат украинские бойцы знают, за что они воюют, и им хватает мотивации.
Глава европейской дипломатии добавил, что украинцы не смогут дать отпор России без поддержки Запада, поэтому призвал срочно увеличить поддержку.
Прямая речь: "То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза".
Детали: Боррель призвал страны-члены ЕС работать со своими оборонными предприятиями над пересмотром контрактов и определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов в Украину.
Предыстория:
- Глава европейской дипломатии на прошлой неделе находился с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов.
- Президент Владимир Зеленский на встрече с попросил Евросоюз предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны.
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