Чиновники Харківської ОВА отримали підозру за розкрадання на гуманітарці

Антикорупційні органи викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.

Джерело: НАБУ, САП

Деталі: Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та згаданим ТОВ на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

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Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

Дослівно НАБУ: Серед підозрюваних: керівниця апарату Харківської ОВА; директорка ТОВ та її заступник; директор регіонального управління ТОВ.