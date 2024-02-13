Чиновники Харьковской ОВА получили подозрение за хищение на гуманитарке

Антикоррупционные органы разоблачили завладение 15,2 млн грн при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Источник: НАБУ, САП

Детали: Следователи установили, что в марте 2022 года руководитель аппарата Харьковской ОВА и директор частного общества заключили трехсторонний договор между Харьковской ОВА, АО "Укрзализныця" и упомянутым ООО на поставку курятины для безвозмездной раздачи населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.

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В дальнейшем чиновник Харьковской ОВА в сговоре со должностными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета "Укрзализныцей" свыше 15 млн грн. Впрочем, оплаченную продукцию так и не поставили.

Дословно НАБУ: Среди подозреваемых: руководитель аппарата Харьковской ОВА; директор ООО и его заместитель; директор регионального управления ООО.