Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чиновники Харьковской ОВА получили подозрение за хищение на гуманитарке

Татьяна ОлейникВторник, 13 февраля 2024, 18:49
Чиновники Харьковской ОВА получили подозрение за хищение на гуманитарке
Фото с телеграмм-канала САП

Антикоррупционные органы разоблачили завладение 15,2 млн грн при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Источник: НАБУ, САП

Детали: Следователи установили, что в марте 2022 года руководитель аппарата Харьковской ОВА и директор частного общества заключили трехсторонний договор между Харьковской ОВА, АО "Укрзализныця" и упомянутым ООО на поставку курятины для безвозмездной раздачи населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.

Реклама:

В дальнейшем чиновник Харьковской ОВА в сговоре со должностными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета "Укрзализныцей" свыше 15 млн грн. Впрочем, оплаченную продукцию так и не поставили.

Дословно НАБУ: Среди подозреваемых: руководитель аппарата Харьковской ОВА; директор ООО и его заместитель; директор регионального управления ООО.

Темы: Харьковская областьгуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стали известны детали встречи Зеленского с депутатами "Слуги народа"

СМИ узнали подробности убийства российского пилота, который пошел на сотрудничество с Украиной  

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о присвоении звания Герой Украины иностранцам посмертно

Оккупанты перебрасывают технику и подразделения из-под Авдеевки на другие участки фронта - Жорин

У членов оборонного комитета Европарламента обнаружили в телефонах шпионские программы

Послы G7 предостерегли Киев от саботажа реформы Бюро экономической безопасности

Все новости...

Читайте УП В Google News

Харьковская область
Перед судом предстанет российский агент "Лексус", который шпионил для ФСБ на границе
Россияне из артиллерии ударили по центру Волчанска, погибла 61-летняя женщина - ОВА
Россияне обстреляли сельхозпредприятие на Харьковщине: двое погибших и двое раненых
Последние новости
20:41
В январе банки выдали кредитов под госгарантии на почти 2 миллиарда
20:36
Стали известны детали встречи Зеленского с депутатами "Слуги народа"
20:12
Совместный проект УП и СКУ: более 400 городов зарегистрировались на карте всемирной акции 24 февраля
20:06
Мажоритарщик из "Слуги народа" слагает полномочия нардепа
19:42
СМИ: ЕС готовится снять санкции с соучредителя "Яндекса"
19:34
Убытки и потери агросектора Украины в результате большой войны превышают $80 миллиардов – KSE
19:33
Послы ЕС предварительно согласовали продление торговых льгот для Украины еще на год
19:29
Япония станет второй страной после США, где Uber Eats запустит доставку роботами
19:18
СМИ узнали подробности убийства российского пилота, который пошел на сотрудничество с Украиной  
19:17
Присоединяйся к конференции от УП "Как победить Голиафа"
Все новости...
Реклама: