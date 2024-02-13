У Нікополі двоє чоловіків постраждали через російський артобстріл

Росіяни цілий день гатили по Нікопольському району на Дніпропетровщині з артилерії та запускали дрони-камікадзе.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Вранці 13 лютого стало відомо, що один чоловік загинув. За уточненою інформацією, ще двоє 53-річних чоловіків постраждали. Вони лікуватимуться вдома.

Реклама:

Пряма мова: "Гучно було у райцентрі, Мирівській, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Туди агресор випустив майже чотири десятки снарядів. А ще 7 разів застосовував БпЛА".

Деталі: Також є влучання на територію промислового підприємства. Пошкоджений і навчальний заклад. Побиті двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач. Понівечені з десяток господарських споруд, один гараж, ще два – знищені.

Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака