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В Никополе двое мужчин пострадали из-за российского артобстрела

Татьяна ОлейникВторник, 13 февраля 2024, 19:21
В Никополе двое мужчин пострадали из-за российского артобстрела
Фото с телеграмм-канала Сергея Лисака

Россияне целый день били по Никопольскому району на Днепропетровщине из артиллерии и запускали дроны-камикадзе.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Утром 13 февраля стало известно, что один человек погиб. По уточненной информации, еще двое 53-летних мужчин пострадали. Они будут лечиться дома.

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Прямая речь: "Громко было в райцентре, Мировской, Марганецкой, Покровской сельской общинах. Туда агрессор выпустил почти четыре десятка снарядов. А еще 7 раз применял БПЛА".

Детали: Также попадание на территорию промышленного предприятия. Поврежденное и учебное заведение. Разбиты двухэтажка, 13 частных домов, авто, линии электропередач. Изуродованы с десяток хозяйственных построек, один гараж, еще два – уничтожены.

 
Фото с телеграмм-канала Сергея Лисака
 
Фото с телеграмм-канала Сергея Лисака

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Темы: НикопольобстрелДнепропетровская область
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