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Польські фермери готують повну блокаду українських перевезень

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 13 лютого 2024, 19:26
Польські фермери готують повну блокаду українських перевезень
ПОЛЬСЬКІ ФЕРМЕРИ БЛОКУЮТЬ РУХ ВАНТАЖІВОК У МЕДИЦІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Польський незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів "Солідарність" заявив, що 20 лютого буде заблоковано усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Джерело: RMF FM із посиланням на комюніке "Солідарності", повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів".

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Деталі: 9 лютого "Солідарність" оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів. 

Фермери кажуть, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС. 

За їхніми словами, відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних з сільським господарством.

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"Тому на 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку аграріїв, ми оголошуємо, що вся протестна діяльність буде зосереджена на повній блокаді всіх польських прикордонних переходів з Україною та протестах у польових умовах", – повідомили у профспілковому союзі "Солідарність".

Польські протестувальники закликають громадськість підтримати їхню акцію. Вони стверджують, що їхня акція спрямована на "забезпечення продовольчої безпеки в країні".

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом.

Найбільш кричущим випадком протестів став інцидент біля пункту перетину польсько-українського кордону "Ягодин – Дорогуськ", де польські фермери висипали частину зерна на дорогу з трьох українських вантажівок.

Читайте детально про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.

Теми: Польщаблокада
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