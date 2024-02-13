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Польские фермеры готовят полную блокаду украинских перевозок

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 19:26
Польские фермеры готовят полную блокаду украинских перевозок
ПОЛЬСКИЕ ФЕРМЕРЫ БЛОКИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОК В МЕДИЦЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Польский независимый самоуправляемый профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность" заявил, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Источник: RMF FM со ссылкой на коммюнике "Солидарности", сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам".

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Детали: 9 февраля "Солидарность" объявила о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров. 

Фермеры говорят, что протестуют против неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решения ЕС.

По их словам, отсутствие регулирования ставит под сомнение прибыльность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством.

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"Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки аграриев, мы объявляем, что вся протестная деятельность будет сосредоточена на полной блокаде всех польских пограничных переходов с Украиной и протестах в полевых условиях", – сообщили в профсоюзном союзе "Солидарность".

Протестующие призывают общественность поддержать их акцию. Они утверждают, что их акция направлена на "обеспечение продовольственной безопасности в стране".

Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе. Производители выступают не только против неконтролируемого продовольствия из Украины, но и против правил ЕС, связанных с Европейским зеленым курсом.

Наиболее вопиющим случаем протестов стал инцидент возле пункта пересечения польско-украинской границы "Ягодин – Дорогуск", где польские фермеры высыпали часть зерна на дорогу из трех украинских грузовиков.

Читайте подробно о том, почему нынешний кризис на границе с Украиной стал вызовом для правительства Польши.

Темы: Польшаблокада
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