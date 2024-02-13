Генштаб повідомив про 10 атак на Авдіївку і 11 спроб росіян посунутися на Мар’їнському напрямку

У 720 день повномасштабної війни російські війська безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення на Бахмутському й Мар’їнському напрямках, українські війська відбили 10 атак у районі Авдіївки в Донецькій області й 1 атаку поблизу Малої Токмачки у Запорізькій.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ на вечір 13 лютого 2024 року

Деталі: Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення.

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Загалом ворог завдав 1 ракетного удару, 94 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ завдала авіаудару по селу Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Заріччя, Кореньок, Павлівка Сумської області; Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

армія РФ завдала авіаудару по селу Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Заріччя, Кореньок, Павлівка Сумської області; Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав 2 авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка, Харківської області.

ворог наступальних дій не проводив, проте завдав 2 авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка, Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка Донецької та Білогорівка Луганської областей, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ. Противник завдавав 5 авіаційних ударів у районах Тернів, Роздолівки Донецької області, Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

українські воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка Донецької та Білогорівка Луганської областей, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ. Противник завдавав 5 авіаційних ударів у районах Тернів, Роздолівки Донецької області, Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в Часовому Яру Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Курдюмівка, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Часів Яр Донецької області.

підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в Часовому Яру Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Курдюмівка, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Часів Яр Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 2 атаки – в районі Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. Також ворог завдав 2 авіаударів у районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

українські воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 2 атаки – в районі Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. Також ворог завдав 2 авіаударів у районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався покращити своє тактичне положення. Також війська РФ завдали авіаударів у районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися: Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Первомайське, Донецької області.

сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався покращити своє тактичне положення. Також війська РФ завдали авіаударів у районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися: Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Первомайське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Старомайорське, Донецької області, Левадне, Новодарівка Запорізької області.

російські окупанти наступальних дій не проводили. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Старомайорське, Донецької області, Левадне, Новодарівка Запорізької області. На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області. Авіація російських окупантів завдала удари по населених пунктах: Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області. Авіація російських окупантів завдала удари по населених пунктах: Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби там російські окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій українських військ. Під артилерійським вогнем опинилися: Херсон, Токарівка, Ромашкове Херсонської області. Противник завдав авіаударів у районі села Кринки Херсонської області. Також окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів: Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Дослівно Генштаб: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 4 артилерійським засобам противника, 1 пункту управління, по 2 складах боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів".