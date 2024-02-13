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Генштаб сообщил о 10 атаках на Авдеевку и 11 попытках россиян подвинуться на Марьинском направлении

Елена РощинаВторник, 13 февраля 2024, 21:08
Генштаб сообщил о 10 атаках на Авдеевку и 11 попытках россиян подвинуться на Марьинском направлении
Минометчик "Мариупольской" бригады, иллюстративное фото 56 ОМПБр

В 720 день полномасштабной войны российские войска безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение на Бахмутском и Марьинском направлениях, украинские войска отбили 10 атак в районе Авдеевки в Донецкой области и 1 атаку вблизи Малой Токмачки в Запорожской. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ на вечер 13 февраля 2024 года

Детали: В течение суток произошло 52 боевых столкновения. 

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В целом враг нанес 1 ракетный удар, 94 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. 

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. 
  • На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ нанесла авиаудар по селу Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Заречье, Коренек, Павловка Сумской области; Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес 2 авиаудара по населенному пункту Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка, Харьковской области.
  • На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой и Белогоровка Луганской областей, где враг безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ. Противник наносил 5 авиационных ударов в районах Тернов, Роздоловки Донецкой области, Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 8 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в Часовом Яру Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались порядка 10 населенных пунктов, в частности Курдюмовка, Богдановка, Клещеевка, Нью-Йорк, Часов Яр Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении украинские воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки – в районе Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск. Также враг нанес 2 авиаудара в районе Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Также войска РФ нанесли авиаудары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Парасковиевка, Первомайское, Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Старомайорское, Донецкой области, Левадное, Новодаровка Запорожской области.
  • На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам: Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Красное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток там российские оккупанты осуществили безуспешную попытку штурма позиций украинских войск. Под артиллерийским огнем оказались: Херсон, Токаревка, Ромашково Херсонской области. Противник нанес авиаудары в районе села Крынки Херсонской области. Также оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов: Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Дословно Генштаб: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск нанесли удары по району сосредоточения личного состава, 4 артиллерийским средствам противника, 1 пункту управления, по 2 складам боеприпасов, средствам радиоэлектронной борьбы российских оккупантов".

Темы: войнаГенштабДонецкая областьЗапорожская область
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