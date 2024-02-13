Байден після рішення Сенату про допомогу Україні звернувся до Палати представників

Президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України, і закликав Палату представників затвердити його.

Джерело: заява Байдена, оприлюднена на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Я аплодую двопартійній коаліції сенаторів, які об'єдналися, щоб просунути цю угоду, і закликаю Палату представників якнайшвидше приступити до її ухвалення. Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні", – заявив президент США.

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Він додав, що вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу.

"Є люди, які кажуть, що американське лідерство і наші альянси і партнерства з країнами по всьому світу не мають значення. Це не так. Якщо ми не виступимо проти тиранів, які прагнуть завоювати або розділити територію своїх сусідів, наслідки для національної безпеки Америки будуть значними", – зазначив Байден.

"Настав час для Палати представників діяти і негайно відправити цей двопартійний законопроєкт на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон", – додав він.

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Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Принаймні спікер палати Майк Джонсон розкритикував текст.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.