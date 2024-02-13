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Байден после решения Сената о помощи Украине обратился к Палате представителей

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 13 февраля 2024, 21:37
Байден после решения Сената о помощи Украине обратился к Палате представителей
Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден приветствовал одобренный Сенатом законопроект, в который входят 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, и призвал Палату представителей утвердить его.

Источник: заявление Байдена, обнародованное на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Я аплодирую двухпартийной коалиции сенаторов, которые объединились, чтобы продвинуть это соглашение, и призываю Палату представителей как можно быстрее приступить к его принятию. Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине", – заявил президент США.

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Он добавил, что уже сейчас есть сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта, в то время как российские войска продолжают наступать, а Путин продолжает мечтать о покорении украинского народа. 

"Есть люди, которые говорят, что американское лидерство и наши альянсы и партнерства со странами по всему миру не имеют значения. Это не так. Если мы не выступим против тиранов, которые стремятся завоевать или разделить территорию своих соседей, последствия для национальной безопасности Америки будут значительными", – отметил Байден.

"Пришло время для Палаты представителей действовать и немедленно отправить этот двухпартийный законопроект на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон", – добавил он.

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Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. По крайней мере спикер палаты Майк Джонсон раскритиковал текст.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.

Темы: СШАпомощь УкраинеБайден
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