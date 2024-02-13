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Сирського представили верховному головнокомандувачу Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі

Олена РощінаВівторок, 13 лютого 2024, 21:55
Сирського представили верховному головнокомандувачу Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі
Олександр Сирський та Рустем Умєров під час телефонної розмови з колегами, фото Міноборони України

Міністр оборони України представив нового головнокомандувача Збройних сил України верховному головнокомандувачу Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачу Групи сприяння безпеці України.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Рустем Умєров представив генерал-полковника Олександра Сирського верховному головнокомандувачу Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі та командувачу Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанту Антоніо Агуто.

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За словами Умєрова, відбулася "чітка та предметна розмова". 

Пряма мова міністра: "Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці".

Деталі: Окремо під час телефонного дзвінка сторони обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

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Також ішлося про забезпечення ротації бійців на фронті.

"Попереду – багато роботи і рішень, необхідних для нашої перемоги", – сказав Умєров.

Теми: СирськийУмєров РустемНАТО
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