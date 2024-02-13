Сырского представили верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе
Министр обороны Украины представил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующему Группы содействия безопасности Украины.
Источник: Министерство обороны Украины
Детали: Рустем Умеров представил генерал-полковника Александра Сырского верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи и командующему Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанту Антонио Агуто.
По словам Умерова, состоялся "четкий и предметный разговор".
Прямая речь министра: "Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике".
Детали: Отдельно во время телефонного звонка стороны обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.
Также речь шла об обеспечении ротации бойцов на фронте.
"Впереди – много работы и решений, необходимых для нашей победы", – сказал Умеров.