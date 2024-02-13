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Сырского представили верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе

Елена РощинаВторник, 13 февраля 2024, 21:55
Сырского представили верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе
Александр Сырский и Рустем Умеров во время телефонного разговора с коллегами, фото Минобороны Украины

Министр обороны Украины представил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующему Группы содействия безопасности Украины.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Рустем Умеров представил генерал-полковника Александра Сырского верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи и командующему Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанту Антонио Агуто.

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По словам Умерова, состоялся "четкий и предметный разговор". 

Прямая речь министра: "Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике".

Детали: Отдельно во время телефонного звонка стороны обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.

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Также речь шла об обеспечении ротации бойцов на фронте.

"Впереди – много работы и решений, необходимых для нашей победы", – сказал Умеров.

Темы: СырскийУмеров РустемНАТО
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