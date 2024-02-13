Мінагрополітики: Україна очікує розслідування справи про розсипане зерно у Польщі

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що українська сторона очікує розслідування прецеденту з розсипаним українським зерном, який стався 11 лютого під час блокування кордону польськими фермерами.

Джерело: Тарас Висоцький в етері Радіо Свобода

Пряма мова: "Максимально швидкого, об’єктивного та прозорого розслідування відповідного прецеденту. І публічно, з точки зору результату, щоб це дійсно показало, що це неправильний момент, що так продовжувати робити не потрібно…

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Ми тут наполягаємо знову ж на максимально швидкому, публічному розслідуванні та презентації результатів, в тому числі для нашої країни".

Деталі: Окрім цього, заступник міністра наголосив, що йдеться також про отримання Україною компенсації за заподіяну шкоду.

Пряма мова: "Коли фіксується шкода і винуватий, то автоматично йдеться про те, що шкода має бути відшкодована. Але перед тим має бути підтверджений факт порушення. Тому це само собою передбачається як результат, як наслідок розслідування.

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Зараз важливо, щоб воно було проведено максимально швидко, завершено всі процесуальні дії. І схвалено юридичне рішення. Воно вже є підставою, у тому числі, для відшкодування".

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