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Мінагрополітики: Україна очікує розслідування справи про розсипане зерно у Польщі

Тетяна ОлійникВівторок, 13 лютого 2024, 22:05
Мінагрополітики: Україна очікує розслідування справи про розсипане зерно у Польщі
ФОТО З TWITTER RAFAŁ MEKLER

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що українська сторона очікує розслідування прецеденту з розсипаним українським зерном, який стався 11 лютого під час блокування кордону польськими фермерами.

Джерело: Тарас Висоцький в етері Радіо Свобода

Пряма мова: "Максимально швидкого, об’єктивного та прозорого розслідування відповідного прецеденту. І публічно, з точки зору результату, щоб це дійсно показало, що це неправильний момент, що так продовжувати робити не потрібно…

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Ми тут наполягаємо знову ж на максимально швидкому, публічному розслідуванні та презентації результатів, в тому числі для нашої країни".

Деталі: Окрім цього, заступник міністра наголосив, що йдеться також про отримання Україною компенсації за заподіяну шкоду.

Пряма мова: "Коли фіксується шкода і винуватий, то автоматично йдеться про те, що шкода має бути відшкодована. Але перед тим має бути підтверджений факт порушення. Тому це само собою передбачається як результат, як наслідок розслідування.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз важливо, щоб воно було проведено максимально швидко, завершено всі процесуальні дії. І схвалено юридичне рішення. Воно вже є підставою, у тому числі, для відшкодування".

Передісторія:

Теми: зерносільське господарство
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