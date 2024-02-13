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Минагрополитики: Украина ожидает расследование дела о рассыпанном зерне в Польше

Татьяна ОлейникВторник, 13 февраля 2024, 22:05
Минагрополитики: Украина ожидает расследование дела о рассыпанном зерне в Польше
ФОТО ИЗ TWITTER RAFAŁ MEKLER

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что украинская сторона ожидает расследование прецедента с рассыпанным украинским зерном, который произошел 11 февраля при блокировании границы польскими фермерами.

Источник: Тарас Высоцкий в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Максимально быстрое, объективное и прозрачное расследование соответствующего прецедента. И публично, с точки зрения результата, чтобы это действительно показало, что это неправильный момент, что так продолжать делать не нужно…"

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Мы здесь настаиваем опять-таки на максимально быстром, публичном расследовании и презентации результатов, в том числе для нашей страны".

Детали: Кроме этого, замминистра подчеркнул, что речь идет также о получении Украиной компенсации за причиненный ущерб.

Прямая речь: "Когда фиксируется вред и виновник, то автоматически говорится, что вред должен быть возмещен. Но перед тем должен быть подтвержден факт нарушения. Поэтому это само собой предусматривается как результат, как следствие расследования.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас важно, чтобы оно было произведено максимально быстро, завершены все процессуальные действия. И одобрено юридическое решение. Оно уже есть основание, в том числе, для возмещения".

Предистория:

Темы: зерносельское хозяйство
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