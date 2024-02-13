Минагрополитики: Украина ожидает расследование дела о рассыпанном зерне в Польше

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что украинская сторона ожидает расследование прецедента с рассыпанным украинским зерном, который произошел 11 февраля при блокировании границы польскими фермерами.

Источник: Тарас Высоцкий в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Максимально быстрое, объективное и прозрачное расследование соответствующего прецедента. И публично, с точки зрения результата, чтобы это действительно показало, что это неправильный момент, что так продолжать делать не нужно…"

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Мы здесь настаиваем опять-таки на максимально быстром, публичном расследовании и презентации результатов, в том числе для нашей страны".

Детали: Кроме этого, замминистра подчеркнул, что речь идет также о получении Украиной компенсации за причиненный ущерб.

Прямая речь: "Когда фиксируется вред и виновник, то автоматически говорится, что вред должен быть возмещен. Но перед тем должен быть подтвержден факт нарушения. Поэтому это само собой предусматривается как результат, как следствие расследования.

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Сейчас важно, чтобы оно было произведено максимально быстро, завершены все процессуальные действия. И одобрено юридическое решение. Оно уже есть основание, в том числе, для возмещения".

Предистория: